Com començar a córrer ara que fa molta calor?

Arriba l'estiu i tenim més temps per fer exercici, ens entren les ganes de perdre algun quilet de més i ens apuntem al gimnàs o comencem a fer esport, corrent, anant en bici o fent piscina.

En Miquel Pucurull fa més de 40 anys que corre i per tant les ha vist de tots colors amb aquestes calorades i per tant, ens dóna tot un seguit de consells per poder mitigar una mica aquests efectes advers, i poder practicar esport amb la millor de les garanties.

Si ell, amb més de 80 anys prepara la marató, què no hem de podem fer nosaltres, com sàbiament ens ho comenta en Miquel Pucurull al Nits de Ràdio, amb David Cervelló.