Com ha afectat la pandemia a l'assistència a les sales de cinema?

No són bons temps pel cinema i les xifres comparades ara que gairebé fa un any de restriccions, comparat amb l'any anterior ho deixen clar, una davallada del 87% segons el portal Taquilla España. Aquesta setmana arriben tres pel·lícules, que no estrenes com a tal, ja que una de elles és la película de Charles Chaplin "El chico" que compleix 100 anys i l'han restaurat i adaptat al 4K. Ens ho comenta el nostre especialista Pablo Mérida a Nits de ràdio, amb David Cervelló.