Cal que els candidats polítics expliquin el seu CV?

Temps per l'humor i la ironia a "Nits de Ràdio". En Dani Arguimbau ens explica que quan qualsevol ciutadà es presenta a una plaça de feina, sempre ha de presentar un cv extens que demostri que té coneixements en la materia. Totes les ofertes laborals demanen anys d'experiència en càrrecs similars. Per què els polítics no necessiten acreditar coneixements pel càrrec que acabaran ocupant?. Ens ho explica a Nits de ràdio, amb David Cervelló.