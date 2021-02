Anem a bon ritme amb la vacunació?

La opinió pública està molt pendent de les dades d'immunitat que va aconseguint la població per mitjà de les vacunes.

Estem aconseguint uns percentatges suficients? Quan es podrà dir que tenim suficient població vacunada?

Com funciona el sistema de vacunació, quines diferències hi ha entre les vacunes que s'estan administrant, com las de Moderna, Pfizer, etc?

Quins efectes secundaris tenen i quines precaucions cal tenir a l'hora de rebre la primera dosi?

És efectiva la primera vacuna? És encertat augmentar el temps entre dosi i dosi?

Totes aquestes respostes i l'apassionant missió a Mart per part de la NASA amb la perseverance ens ho explica el nostre divulgador científic, Sheddad Kaid-Salah Ferrón, al Nits de Ràdio, amb David Cervelló