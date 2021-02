Alguns ajuntaments han començat a analitzar les caques de gos que es troben per carrers i parcs per localitzar quina gossos (i amos) no netegen els excrements a la via pública.

La principal dificultat serà la de tenir suficients mostres d'ADN de tots els gossos de la zona en qüestió i tenir-lo identificats en el cens.

Ho comentem al Nits de Ràdio, amb David Cervelló.