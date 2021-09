Lideratges, La veu de la dona als negocis

Lideratges 30/9/2021

Podcast complet del programa Lideratges, amb Ariadna Belver. Avui al cinquè programa de la temporada, Avui començarem amb l’espai d’actualitat on parlarem amb Òscar Gorgues, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, sobre el primer any de l’aplicació de la llei de regulació de preus de lloguer a Barcelona. Estrenem una nova secció “Microscopi femeni” on entrevistem a Tània Verge, la Consellera d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya. A la secció Corresponsabilitat parlarem amb Judit Mascó, model, presentadora de televisió i presidenta de la fundació Ared i acabarem amb la secció Empresa en femeni amb Nuria Soteras, Directora de Backstage Bcn