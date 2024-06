Al 42è programa de la 4a temporada començarem amb l’espai noticies on parlarem sobre ciutats inclusives amb Marta Esclapés, Head of Research Iberia de Cushman &Wakefield. A continuació a la Tertúlia parlarem del lloguer turístic amb Carles Sala, Portaveu i Director de l’Àrea Jurídica del Col·legi d’API de Barcelona i de l’Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya, Enrique Alcántara, president d’Apartur i Victor Duran, de la immobiliària Dommum de Sa-lou, especialitzats en lloguer turístic. A continuació a la sección de Comunicació i Marketing parlarem en motiu Dels premis Fac-tor Humà amb el Vanessa García, Responsable de la Unitat d’Igualtat i Polítiques Socials de l’Institut Català de la Salut. i per acabar a Empresa en femeni la Silvia Bonich, Co-fundadora de The Energy Lab.