LA CIUTAT D'ESTIU, AMB JAUME MAS

La Ciutat d'Estiu 29/07/2021

Podcast del programa complet de La Ciutat d'Estiu amb Jaume Mas. Al programa d'aquest dijous parlem del festival Jardins de Terramar que comença amb Manel. També fem un repàs a les propostes culturals per aquest estiu de la mà de la Berta García-Lacht, amb teatre, concerts i exposicions. Amb en Miquel Vila parlarem de Geopolítica, sí, però d’una manera que ho entendrem tots i sobretot per entendre com això ens pot afectar a nosaltres. Amb l'Arnau Gòdia viatjarem a un dels pocs llocs que encara ara NO tenen cap cas de Covid. I la Paula Reverter ens portarà la inciativa Torrent Beer, una iniciativa cervesera de les nostres terres.