“Xarxes socials i addiccions a les Noves Tecnologies”

El psicòleg ens convida a posar-nos a prova i descobrir en quin nivell d'addició ens trobem i quin és el nostre grau de dependència al mòbil per posar fre a aquesta nova alerta social. Avui hem parlat amb ell de com ha canviat la forma de comunicar-nos després del confinament, de l'ús de xarxes socials com Twitter i com s’utilitza l’anonimat per insultar i amenaçar darrere d’un perfil anònim, de Tik Tok i com un personatge amb milions de seguidors pot arribar a ser molt influent, i finalment, dels nous cànons de bellesa que acaben provocant diversos trastorns als adolescents.