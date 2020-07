Judit Mascó: “Sóc intrèpida, però no incoscient”

La model i presentadora Judit Mascó segueix al peu del canó. Actualment presenta la segona temporada del programa ‘Aire lliure’ on s’aventura a provar tot tipus d’esports d’aventura. La model, assegura que li encanta i que gaudeix posant-se en situacions arriscades.

Mascó no para i segueix amb més feina que mai. Ens ha parlat dels seus inicis al món de les passarel·les i de com va evolucionar i canviar la seva carrera al llarg dels anys. També ens ha explicat oportunitats que no va voler entomar i el perquè va prendre aquesta decisió. Una decisió, que assegura que tornaria a prendre.