La Federació d’Hostaleria de Girona reclama ajudes si no es vol deixar morir el sector

L’ACTUALITAT A FONS

Antoni Escudero, el president de la Federació d’Hostaleria de Girona, assegura que calen ajudes al sector si es vol salvar aquesta temporada. Una temporada que encara ha empitjorat amb les recomanacions de diversos països per no viatjar a Catalunya. Des del sector creuen que entre un 25 i un 30% dels negocis no podrà tornar obrir per culpa de la crisi de la covid-19.