Salou es prepara per una temporada turística millor que la de l’any passat

Les destinacions de platja esperen que amb l’aixecament del confinament comarcal es comenci a reactivar l’economia gràcies al sector del Turisme. L’alcalde de Salou i president del Patronat de Turisme, Pere Granados, destaca que la ciutat està preparada per acollir als viatgers conforme es vagin esdevenint les fases de la desescalada. Primer, amb els turistes de Catalunya i ben aviat, quan s’acabi l’Estat d’Alarma, els de la resta d’Espanya. Entre tant, continuen en converses amb mercats clau de l’exterior com Rússia o Polònia per tal d’atraure aquests viatgers quan les restriccions a la mobilitat ho permetin.

Pere Granados també ha reclamat una part dels fons europeus Next Generation per a la reconversió de destinacions madures, en la línia del què ha proposat Exceltur aquesta setmana. Segons l’alcalde del municipi, Salou és un ferm candidat per la seva aposta per la digitalització des d’abans de la pandèmia.

El també president del Patronat de Turisme de Salou ha criticat que la Generalitat hagi posat tantes traves a l’obertura dels parcs temàtics mentre s’accepten altres posades en servei d’espais on les mesures de seguretat son més difícils d’implementar. Granados assegura que PortAventura és clau per a l’economia de la zona i que està en contacte amb el parc per tal de procedir a la inauguració de la temporada tan aviat com el Procicat ho autoritzi.

A més, Salou posa en marxa un seguit d’activitats gastronòmiques per als pròxims mesos i té enllestit un protocol de gestió de les platges i els espais públics per a aquest estiu, que espera que sigui millor que el de l’any passat però encara lluny de les excel·lents xifres del 2019.