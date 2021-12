En aquest especial nadalenc recorrem les parades de La Boqueria per saber com estan vivint aquests nadals tan atípics i com es preparen per recuperar un turisme endrçat l’any 2022. Avui també viatgem al Caucas, on el Nadal se celebra el 6 de gener, parlem d’oils amb denominació d’origen a Catalunya, recorrem Tarragona i fem un pícnic a una bombolla a Sant Cugat.