Gente Viajera Catalunya 25/09/2021

Podcast complet del programa Gente Viajera Catalunya, dirigit per Esther Eiros i presentat per Carles Lamelo. El proper cap de setmana, del 2 al 3 d’octubre, diverses explotacions ramaderes, granges, cooperatives i finques agrícoles organitzen activitats i jornades de portes obertes perquè els urbanites es posin a la pell dels professionals del primer sector i, a més, coneguin i valorin els seus productes de quilòmetre zero. La iniciativa es diu ‘Benvinguts a Pagès’ i a Gente Viajera Catalunya els hem fet una tria d’algunes de les més originals. L’estació d’esquí de Vallnord - Pal Arinsal, a Andorra, han estrenat el simulador virtual d’esquí més innovador del món. Una nova atracció, de disseny nord-americà que pretén trencar estacionalitat i mantenir els plans d’obertura. Avui els expliquem com és pujar-sh’hi i també quines expectatives hi ha per la temporada de neu, que começarà en un parell de mesos. A l’espai de gastronomia parlarem de pans especials amb el forner Jordi Morera i farem un recorregut pels petits grans hotels de Catalunya.