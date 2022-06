EL PROGRAMA DE VIATGES D’ONDA CERO

Gente Viajera Catalunya 18/06/2022

Podcast complet del programa Gente Viajera Catalunya, dirigit per Esther Eiros i presentat per Carles Lamelo. Avui parlant de les jornades Bavel Travel Summit 2022, organitzades per Voxel i que han debatut aqusta setmana a Barcelona el futur del turisme. A més, hem parlat del turisme esportiu, aquell que tracta d’atraure esportistes d’elit i equips que venen a entrenar a les instal·lacions catalanes, com ara el Crol Centre Calella. Visitem la pizzeria Four Corners, la primera amb estil Detroit que ha obert a Barcelona i fem un recorregut pels trens turístics de Catalunya.