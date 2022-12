EL PROGRAMA DE VIATGES D’ONDA CERO

Gente Viajera Catalunya 17/12/2022

Podcast complet del programa Gente Viajera Catalunya amb Carles Lamelo. Avui entrevistant viatgers com Ousmar Umar, que ens parla de la seva experiència migrant cap a Europa a la recerca dels seus somnis. També ens acompanyen altres viatgers com Mikel Ayestarán i els expliquem com es preparen a l'estació d'esquí Grand Valira per a la campanya de Nadal.