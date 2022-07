EL PROGRAMA DE VIATGES D’ONDA CERO

Gente Viajera Catalunya 16/07/2022

Podcast complet del programa Gente Viajera Catalunya, dirigit per Esther Eiros i presentat per Carles Lamelo. Avui dedicant un segon especial a llibres de viatges per a les pròximes vacances. Avui viatgem a Galícia, Nova York, Londres i l’Índia.