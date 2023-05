EL PROGRAMA DE VIATGES D’ONDA CERO

Gente Viajera Catalunya 13/05/2023

Podcast complet del programa Gente Viajera Catalunya amb Carles Lamelo. Avui recorrem les bodegues Abadal a Horta d'Avinyó per parlar d’enoturisme, convidem als responsables del web Barcelona Secreta i us expliquem que a Beijing, a la Xina, s’estan exposant peces del Museu Egipci de Barcelona. A més, els donem detalls de com fer un curs d’escultures de sorra.