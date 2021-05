EL PROGRAMA DE VIATGES D’ONDA CERO

Gente Viajera Catalunya 08/05/2021

Podcast complet del programa Gente Viajera Catalunya, amb Carles Lamelo. Aquesta setmana us expliquem els detalls dels premis Alimara de Turisme, que concedeix anualment el CETT, recorrem les regions més fredes del planeta amb la periodista Fulvia Nicolàs, autora del llibre ‘Zugunruhe’. Avui també ens acompanya l’artista Yago Hortal, que acaba d’inaugurar exposició viatgera a Can Framis; amb ell, visitarem els escenaris que l’han marcat com a artista, des de Los Ángeles a Berlín. I viatjarem a Hong Kong per entrevistar al xef veneçolà Ricardo Chaneton, propietari del primer local de cuina llatinoamericana inclòs entre els 50 millors restaurants d’Àsia.