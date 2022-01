EL PROGRAMA DE VIATGES D’ONDA CERO

Gente Viajera Catalunya 08/01/2021

Podcast complet del programa Gente Viajera Catalunya, dirigit per Esther Eiros i presentat per Carles Lamelo. El Club Excursionista de Gràcia celebra en uns dies el seu centenari i per això els hem convidat a l’edició en català de Gente Viajera. Volem saber la trajectòria d’aquest agrupament dedicat a promoure la cultura de la muntanya i el turisme de senderisme al territori. Avui també parlem amb l’autor del llibre ‘Animales invisibles’ i dediquem un espai al turisme rural a Espanya amb Javier Rico. Acabarem fent enoturisme amb Bodegas Riojanas.