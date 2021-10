EL PROGRAMA DE VIATGES D’ONDA CERO

Gente Viajera Catalunya 02/10/2021

Podcast complet del programa Gente Viajera Catalunya, dirigit per Esther Eiros i presentat per Carles Lamelo. Aquest cap de setmana els proposem les millors rutes per visitar els Pirineus, amb el director de l’empresa de turisme actiu Altitud Extrem. També coneixem el nou espai gastronòmic Artesanos, de Barcelona i recorrem el Sant Froilà, que se celebrarà a Lugo la pròxima setmana. A més, els expliquem els detalls de la celebració de la nova edició del Tast a La Rambla.