Gente Viajera Catalunya 01/05/2021

Podcast complet del programa Gente Viajera Catalunya, amb Carles Lamelo. Aquesta setmana us hem donat detalls de l’adaptació de la Terminal 1 de l’aeroport de Barcelona que permetrà acollir més vols de llarga durada i amb avions més grans. Justament, la setmana en què l’aerolínia Level, del grup IAG, ha anunciat un trajecte directe Barcelona-Cancun per a aquest estiu. També hem entrevistat un dels millors forners del món: Jordi Morera, que ens ha donat els secrets d’un bon pa. Hem recorregut Girona de la mà dels directors del documental ‘Nou set dos’ que explica la vinculació de la música electrònica amb el creixement cultural i turístic de la zona als anys vuitanta. I entrevistem Óscar Santos, president de l’Asociació Nacional d’Empreses de Turisme Actiu per parlar de la reactivació del turisme de natura.