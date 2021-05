Cambrils aposta per la gastronomia i l’esport per arrodonir l’oferta de sol i platja

Aquest serà un estiu molt atípic. El sector turístic espera que millor que l’anterior però ben diferent de l’època anterior a la Covid-19. A la Costa Daurada, per exemple, s’espera que al mes de juny bona part de la planta hotelera estigui en funcionament. La Federació d'Empresaris d'Hoteleria i Turisme calcula que dos de cada tres hotels oferiran servei al juny. Un dels municipis que estan treballant en la recuperació és Cambrils. La seva regidora de Turisme, Marta Borràs, explica en aquesta entrevista amb Carles Lamelo, quins son els eixos de l’oferta turística de Cambrils.

Entre d’altres, destaca l’aposta per la gastronomia, el turisme esportiu i esdevenir una ‘healthy destination’. Els principals mercats de Cambrils son l’Aragó, País Basc, Navarra i La Rioja, a més del conjunt de Catalunya i per tal d’atraure nous viatgers, el municipi aposta per l’oferta esportiva, la gastronomia i les activitats saludables. Per això, aquest estiu, els viatgers podran gaudir gratuïtament de sessions de ioga i pilates a les platges, marxa nòrdica i senderisme pels camins rurals. A més, preparen una ruta de tapes i itineraris teatralitzats. Les famílies viatgeres podran gaudir de l’experiència ‘Pirata per un dia’ i d’una gimcana amb el telèfon mòbil.