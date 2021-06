Es pot canviar la forma de la cara?

Això implica tres coses fonamentals: Serveix per aconseguir una oclusió dental correcta, per a corregir desproporcions facials com a cara llarga o curta, estreta o ampla, somriure gingival o perfil retrusiu i, a nivell funcional permet una millor respiració a l'augmentar el diàmetre de la via aèria. És l'única cirurgia que pot curar l'apnea obstructiva de la son. Aquesta cirurgia també anomenada ortofacial, normalitza proporcions de la cara aconseguint alhora una bona funció masticatòria i respiratòria. Es realitza la cirurgia mitjançant el moviment del maxil·lar superior, els pòmuls i la mandíbula-mentó, sempre a través de la boca, sense cap cicatriu a la cara. Quan una persona presenta una disharmonia facial, s'analitza analitza la cara i el somriure i oclusió del pacient. Seguidament es traça el pla quirúrgic més adequat a les necessitats de cada persona. Carles Aguilar entrevista al Dr. Joan Birbe, Cirurgia Plàstic Facial i Maxil·lofacial i director de la Clínica Birbe.