Hi ha dos tipus bàsics de glàndules salivals: les menors i les majors. Les glàndules salivals menors tenen una mida entre 2 a 3 mil·límetres. Estan distribuïdes per la boca i la faringe i produeixen una saliva mucoide, que se segrega de forma contínua i que és necessària per a la lubricació. Les glàndules salivals majors s'activen quan mengem i produeixen una saliva aquosa, necessària per a la digestió i deglució dels aliments. Tenim tres parells de glàndules salivals majors, una a cada costat: les paròtides, les submaxil·lars i les sublinguals. Aquestes glàndules poden emmalaltir apareixent infeccions, càlculs, malformacions i tumors. El cirurgià oral i maxil·lofacial és l'especialista d'elecció a qui cal acudir davant aquests problemes. Abordem les patologies de les glàndules salivals amb el Dr. Javier González Lagunas, Director Mèdic de QMAX Dental i Cap de Servei de Cirurgia Oral, Maxil·lofacial i Odontologia de l'Hospital Quirónsalud Barcelona.