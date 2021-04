Implants cigomàtics. El problema de la manca d'os.

Comentem els anomenats implants cigomàtics amb el Dr. Javier González Lagunas, Director de QMAX Dental. Una de les millors alternatives de què disposen els cirurgians maxil·lofacials per tractar l'atròfia severa del maxil·lar superior són els implants zigomàtics. El seu fonament és utilitzar com ancoratge dels implants al pòmul (os malar o zigomàtic), un dels ossos de la cara que conforma l'esquelet de l'òrbita. Aquests implants, fabricats també en titani com els implants dentals estàndard es caracteritzen per la seva gran longitud, estant disponibles al mercat grandàries que oscil·len entre els 35 i els 65mms. Amb els implants zigomàtics, no cal utilitzar empelts d'os