Espanya és líder en trasplantaments. El 2021 es van realitzar al nostre país 4.781, un 8% més respecte al 2020.

Espanya és líder mundial en trasplantaments de ronyó, però també hi ha àrees de millora, perquè hi ha un desequilibri entre el nombre de pacients en llista d'espera. De tot això Carles Aguilar parla amb Daniel Gallego, President d'ALCER, Federació Nacional d'Associacions per a la Lluita Contra les Malalties del Ronyó. A la Malaltia Renal Crònica se la coneix com l'epidèmia silenciosa, i hi ha sòlides raons per a aquest qualificatiu, doncs un de cada set espanyols adults té ERC. A més, es tracta d'una patologia que es troba al top 10 de causes de mortalitat, i les previsions és que estarà al top 5 de causes de mortalitat el 2040. Per això, recentment llancem en col·laboració amb AstraZeneca el documental “Un silenci que has d'escoltar”, dirigit pel cineasta guardonat amb un premi Goya Daniel Sánchez Arévalo i avalat per la Societat Espanyola de Nefrologia (SEN).