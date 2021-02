El dolor irruptiu oncològic, un problema freqüent en els pacients amb càncer

Avui reprenem el tema de el dolor oncològic gràcies a Angelini Pharma España amb la Dra. Yolanda Escobar de la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica, SEOM. Desenvolupem alguns conceptes com el diagnòstic del dolor oncològic i, especialment, el dolor irruptiu, el seguiment dels pacients amb dolor oncològic: com és i com hauria de ser, de quina manera la situació de pandèmia que estem vivint ha afectat aquests pacients, la avaluació a distància dels pacients oncològics que pateixen dolor, com s’està adaptant l'atenció oncològica a l'era de la digitalització, el paper fonamental de la família i del cuidador i com s'implica el pacient en l'avaluació i tractament de dolor oncològic.