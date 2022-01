EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 30/1/2022

Podcast complet del programa En Bones Mans, amb Carles Aguilar. Recentment al Fòrum Eix Mediterrani: Immersió en l'abordatge de la LLC del demà, s'ha debatut sobre el camí que prendrà l'abordatge de la leucèmia limfocítica crònica (LLC). La LLC representa el 30% de les leucèmies en adults i és el tipus de leucèmia més freqüent a Europa. Gràcies als avenços en el coneixement biològic de la malaltia i en el desenvolupament de tractaments, la supervivència a 5 anys d'aquesta patologia ha passat d'un 59% el 2005 a un 85% en els darrers anys. Parlem sobre l'evolució dels tractaments de durada fixa al llarg del temps i el futur de l'atenció dels pacients hematològics amb la Dra. Carol Moreno, Consultora Sènior de l'Hospital Universitari de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona i membre de la Junta Directiva del Grup Europeu per a la Investigació de la LLC. En els darrers tres anys, les organitzacions han comunicat a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades prop de 4.500 bretxes de dades; més de 1.700 el 2021, fet que suposa un creixement interanual al voltant del 30%. La pandèmia no ha fet més que emfatitzar la necessitat de protegir les dades de clients, empleats i usuaris, una cosa cada cop més complexa per a les organitzacions davant d'una digitalització accelerada que inclou el teletreball, l'adopció de serveis cloud i la mobilitat. Encara que les mesures tradicionals de protecció de dades -contrasenyes segures, actualització de sistemes, xifratge i còpies de seguretat- segueixen sent efectives, VU Security revela les noves tendències de prevenció perquè les organitzacions tinguin èxit en la seva estratègia de privadesa en especial en la protecció dades referents a la salut de les persones. Parlem amb Miguel Ángel Fañanás, Director d'Europa Occidental de VU Security. La proporció de persones que viuen soles ha augmentat en els darrers anys a causa de l'envelliment de la població, la disminució de les taxes de matrimoni i la disminució de la fertilitat. Diversos estudis han investigat la relació entre viure en solitud i els trastorns mentals que pateixen moltes persones. Ens ho explica el Dr. Rafel Guayta, especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública i Assessor Mèdic d'En Bones Mans. Abordem el coneixement d'un càncer amb pronòstic molt greu, com és el cas del limfoma B difús de cèl·lules grans (LBCG), el subtipus més comú de linfoma no-Hodgkin i que representa al voltant del 31% dels casos. Els avenços de les teràpies avançades CAR-T, que són aquelles que empren els propis limfòcits T del pacient modificats al laboratori perquè aprenguin a identificar i lluitar contra les cèl·lules cancerígenes, han suposat un canvi de paradigma en el maneig d'aquesta malaltia. De fet, ja hi ha teràpies que han demostrat supervivència a més de 5 anys a LBCG, amb més del 40% dels pacients curats de la seva malaltia. Carles Aguilar entrevista la Dra. Anna Sureda, Cap del Servei d'Hematologia Clínica de l'ICO L’Hospitalet (Barcelona) i Presidenta Electa de la Societat Europea de Trasplantament Hematopoètic (EBMT). Un equip internacional ha descobert sis gens relacionats amb la síndrome del còlon irritable i ha constatat que quatre d'aquests estan relacionats també amb l'ansietat i els canvis d’humor. Això explicaria per què sovint s’ha pensat que aquest problema era més psicosomàtic que físic i que estava provocat per canvis en l’estat d’ànim. El còlon irritable afecta aproximadament una de cada deu persones. Sol aparèixer al principi de l'edat adulta i presenta símptomes com dolor abdominal, panxa inflada i disfuncions intestinals. La seva intensitat varia, però en casos greus afecta molt la qualitat de vida. Parlem amb el Dr. Josep Just, Digestòleg i Assessor Mèdic de En Bones Mans.