EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 30/10/2022

Programa complet En Bones Mans, amb Carles Aguilar. El nostre entorn cel·lular necessita per al seu funcionament òptim una quantitat d'espècies oxidants i reductores que han d'estar en equilibri. L'estrès oxidatiu és una condició de l'entorn bioquímic on aquest equilibri falla a favor, normalment, de la quantitat d'espècies oxidants respecte de les espècies reductores. Aquest desequilibri es produeix principalment com a conseqüència del pas dels anys. A mesura que envellim els nostres mecanismes no són tan eficients per equilibrar aquestes espècies oxidants i reductores. La identificació de l'estrès oxidatiu es posiciona com una ajuda, una font de biomarcadors diagnòstics i pronòstics en múltiples patologies i afeccions, des del càncer a l'Alzheimer. Ens ho explica la Dra. Isabel Fort, Especialista en Anàlisis Clíniques i Dra. en Biomedicina. Un 34,3 per cent dels catalans pateixen alguna malaltia crònica, entre les quals la patologia mental és una de les més prevalents i amb major impacte funcional. Les persones que pateixen malalties cròniques necessiten controls freqüents per optimitzar els tractaments, prevenir recaigudes i millorar l'adherència, de manera que cada vegada és més important desenvolupar models de tractaments personalitzats. La introducció de l’autocontrol monitoritzat no només permetrà que el pacient participi de forma activa en el procés terapèutic (apoderament del pacient), sinó que facilitarà a l’equip assistencial un millor control i un seguiment més adient. Parlem amb el Dr. Rafel Guayta, Especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública. El procés de recertificació en farmacologia clínica, clau per garantir la qualitat de l'assistència. El nou sistema de recertificació en farmacologia clínica es basa en el model desenvolupat per la Federació d'Associacions Científic Mèdiques d'Espanya (FACME), que ha estat aprovat per les 46 societats científiques que representa, inclosa la Societat Espanyola de Farmacologia Clínica. Mitjançant aquest sistema, s'avaluaran periòdicament les capacitats professionals dels farmacòlegs clínics amb l'objectiu d'afavorir la formació continuada, tasca imprescindible en la medicina, marcada per constants avenços cientificotècnics. La implantació del sistema de recertificació persegueix que els coneixements i les capacitats dels farmacòlegs clínics estiguin “actualitzats”, cosa que en última instància resultarà clau per garantir la qualitat assistencial. Carles Aguilar parla amb Antonia Agustí, Presidenta de la Societat Espanyola de Farmacologia Clínica. El biaix de gènere, un dels principals problemes en l'abordatge de pacients amb dolor Crònic. La Societat Espanyola del Dolor (SED) ha fet un any més la jornada #TuDolorImporta, que en aquesta edició s'ha centrat en la importància de la perspectiva de gènere en l'atenció a persones amb dolor crònic. El perfil més freqüent de persona amb dolor associat a una patologia crònica a Espanya correspon a una dona de 46 anys. Tot i això, les dones triguen una mitjana de sis anys a ser diagnosticades, mentre que els homes triguen tres anys. A Espanya, el 17% de la població més gran de 16 anys pateix dolor crònic. Dues de cada tres persones que pateixen dolor crònic són dones. Carles Aguilar entrevista la Dra. Maria de Madariaga, Presidenta de la Societat Espanyola del Dolor. El vertigen, tercer motiu de consulta a Atenció Primària i Otorinolaringologia. El 80% dels espanyols ha patit almenys un episodi a la seva vida; la incidència augmenta en persones grans. Les crisis de vertigen són imprevisibles i aquest símptoma pot afectar la qualitat de vida del pacient per la qual cosa cal un bon diagnòstic. Parlem amb el Dr. Jesús Benítez, Copresident del 73 congrés de la SEORL-CCC i Cap de Servei d'ORL de l'Hospital Dr. Negrín de Las Palmas.