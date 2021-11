EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 28/11/2021

Podcast complet del programa En Bones Mans, amb Carles Aguilar. Les persones que tenen disfàgia (2 milions a Espanya) no poden empassar i per tant gairebé no mengen perquè no els agraden les dietes adaptades (farines sense sabor), cosa que fa que estiguin malnodrits i fràgils. És un drama que passa desapercebut i que el pateixen 1 de cada 4 persones grans i persones que tenen Alzheimer, Parkinson, ELA o un ictus. El Dr. Pere Clavé, membre del Patronat de la Fundació Furega i Director de Recerca de l'Hospital de Mataró ens ho comenta. La intel·ligència artificial dissenya el futur de l'oncologia radioteràpica. Parlem d´un dels reptes més prometedors en els avenços de l´oncologia moderna com és l´associació immunoteràpia i radioteràpia. Les tècniques de radiocirurgia adaptativa han començat a ser utilitzades més freqüentment i els resultats són prometedors. En aquest sentit, es cerca la millora en la precisió dels tractaments per al benefici del pacient. Parlem amb el Dr. Ángel Montero, Oncòleg Radioteràpic de l'Hospital Universitari HM Sanchinarro de Madrid. Entenem el sedentarisme com un estil de vida sense moviment o activitat física. Més concretament, l'Organització Mundial de la Salut defineix com a inactives aquelles persones que fan menys de 90 minuts d'activitat física setmanal. Aquest mal hàbit cada cop és més habitual a la població, que redueix el seu exercici físic en el temps de lleure i augmenta l'ús dels mitjans de transport com el cotxe o l'autobús per als desplaçaments. El nostre organisme necessita moviment i el fet de no proporcionar-lo pot comportar importants riscos per a la salut. Ens ho explica el Dr. Rafel Guayta, Especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública. Tot seguit parlem de la medicina regenerativa i de les possibilitats que ofereixen les seves diferents eines terapèutiques per tractar el dolor articular i potenciar la regeneració de cartílags, tendons i articulacions permetent recuperar la mobilitat i, en conseqüència, recuperar qualitat de vida. Parlem amb el Dr. Humberto Loscertales, Director de Medicentre. Cada any moren al món 700.000 persones a causa de les resistències antimicrobianes (RAM) i el 2050 s'estima que aquesta amenaça per a la salut pública sigui la responsable de 10 milions de morts anuals, situant-se per sobre del càncer. La Societat Espanyola de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica (SEIMC) assegura que cada any, més de 35.000 persones moren al nostre país a causa de les infeccions produïdes pels Bacteris Multi Resistents BMR. Tot i això, una enquesta recent reflecteix que tan sols la meitat dels adults (52%) a tot el món coneix aquest terme. A Espanya aquesta xifra és fins i tot menor, únicament el 35% dels enquestats sap què són les RAM. No obstant això, un cop se'ls ha proporcionat la definició d'aquests termes, el 85% dels adults de tot el món assegura que preocupa la resistència als microbians i el 68% el qualifica com un problema important. Les dades d'aquesta enquesta demostren la necessitat de frenar la desinformació i contribuir a la prevenció de les RAM. Carles Aguilar parla amb el Dr. Francisco Álvarez Lerma de la Societat Espanyola de Medicina Intensiva, Crítica i Unitats Coronàries.