EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 27/3/2022

Programa complet En Bones Mans, amb Carles Aguilar. Una investigació recent ha descobert un nou tractament que per primera vegada ha aconseguit eliminar el càncer més agressiu del cervell, el glioblastoma. Després de dues dècades sense avenços en el tractament del glioblastoma, aquesta nova investigació obre una porta a l'esperança per tractar el glioblastoma, que suposa el 40% de tumors de cervell. Parlem amb el Dr. Nabil Hajji Investigador i professor del Centre de Farmacologia i Terapèutica del Departament de l'Imperial College de Londres que lidera aquesta investigació. Proyecto Alpha, l'associació espanyola de Distròfia Muscular de Cintures per dèficit de Sarcoglicanos vol visibilitzar i potenciar la recerca sobre aquesta malaltia rara neurodegenerativa que destrueix els músculs i causa cansament i debilitat de manera crònica. Les persones afectades tenen la sensació de fer cada dia l'esforç equivalent a una marató o a un partit de futbol de 90' amb l'agreujant que la seva musculatura no es recupera. Actualment no existeix una cura per a aquesta malaltia hereditària i neurodegenerativa, per la qual cosa els símptomes s'agreugen amb el pas del temps si no es tracten. Carles Aguilar parla amb el Dr. Andrés Nascimento, Neuropediatra i Coordinador de la Unitat Neuromuscular del Hospital Sant Joan de Deu de Barcelona i amb Jessica Marin, Presidenta de l'Associació Proyecto Alpha i Mare de dos nens amb aquesta malaltia Estudis estadístics pronostiquen que al voltant del 50% de les dones i el 20% dels homes més grans de 50 anys patiran una fractura per fragilitat en allò que els quedi de vida; sent la més freqüent la fractura vertebral osteoporòtica. A Espanya es van produir aproximadament 330.000 fractures per fragilitat noves el 20172; i atès que l'esperança de vida segueix augmentant, és probable que la incidència relacionada creixi en un 30% per al 2030. Entrevistem la Dra. María Jesús Moro, Cap de Secció del Servei de Medicina Interna de l'Hospital Central Creu Roja de Madrid i Especialista a Metabolisme Ossi. Dormir bé, el secret per treballar millor. Mantenir un equilibri entre el temps que es treballa i el temps que donem al cos per recuperar-se és clau per tenir èxit. El 40% de les persones al món tenen problemes de son. Millorar el nostre somni pot millorar tots els aspectes de la nostra vida. Quan dormim millor, ens sentim més gran fins i tot en l'àmbit laboral. Ens ho explica el Dr. Rafel Guayta, especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública. Un cateterisme consisteix en la introducció d'un catèter (un llarg cable buit i molt fi) per una vena o una artèria, el qual es dirigeix cap al lloc del territori vascular que ens interessi explorar (l'interior del cor, una zona arterial o una zona de venes). Per realitzar un cateterisme cal introduir un catèter dins del territori vascular, generalment a través de l'artèria o vena femoral a l'engonal o de l'artèria braquial a nivell del canell. Abans d'introduir el catèter, cal rasurar i desinfectar el lloc per on s'insereix i posteriorment s'injecta anestèsia local. El Dr. Josep Just, Assessor Mèdic del programa ens amplia més detalls sobre els cateterismes.