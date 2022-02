EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 27/2/2022

Podcast complet del programa En Bones Mans, amb Carles Aguilar. Amb els qüestionaris o PRO en reumatologia, els pacients senten que se'ls pregunten coses importants per a ells, no només sobre les seves articulacions i, considerant les seves respostes, s'aconsegueix millorar la relació entre metge i pacient. També són importants des del punt de vista educatiu de la malaltia, ja que saber que la patologia pot tenir efecte sobre determinats aspectes de la seva vida diària i, en resum, explicar coses que els estan passant, els fa estar pendents de les millores. Així mateix, permeten utilitzar un llenguatge comú amb el metge que els tracta i amb la infermera i prendre millor control de la malaltia. Ens ho explica la Dra. Isabel Castrejón, Reumatòloga de l'Hospital Universitari Gregorio Marañón de Madrid i portaveu de la Societat Espanyola de Reumatologia. Ens apropem al coneixement dels múltiples usos de la tecnologia d'eye-tracking. L'eye-tracking o el seguiment ocular ajuda les persones que tenen qualsevol dificultat amb la parla a comunicar-se i, a persones amb mobilitat limitada, a comunicar-se i interactuar amb dispositius. Es tracta del que s'anomena Comunicació Augmentativa i Alternativa (CAA) i s'utilitzen comunicadors dinàmics per fer realitat aquesta comunicació en persones amb la parla afectada. També és una eina eficaç a moltes àrees del món sanitari, des de prevenció en evitar tocar superfícies que poden afavorir el contagi fins a diagnòstic de malalties cognitives. Parlem amb Eduardo Jáuregui, fundador i CEO d'Irisbond, experts en tecnologia i aplicacions inclusives. Tecnologia i ciència per prevenir les cardiopaties congènites. Al voltant de 120.000 persones pateixen algun tipus de cardiopatia congènita a Espanya, una malaltia amb esperança gràcies al desenvolupament de tecnologies per millorar la vida de les persones afectades. Parlem d’una iniciativa que ha sumat forces en una trobada per visibilitzar els reptes i oportunitats d’aquesta patologia. Tot unint tecnologia i professionals sanitaris es pot salvar vides, aconseguir un diagnòstic precoç i començar els tractaments des dels primers símptomes. Carles Aguilar parla amb la Dra. Maria de la Part, Cardiòloga Pediatrica d'IDOVEN. Parlem de la 17a Jornada Internacional sobre Investigació Traslacional i Medicina de Precisió sota el títol 'Medicina de precisió, més enllà del genoma'. A la reunió, s'han abordat els factors biosanitaris que influeixen en la salut humana, amb un enfocament que transcendeix el que és purament genòmic analitzant altres elements més enllà de les bases hereditàries. El desxiframent del genoma humà va demostrar que, malgrat el paper central de la informació genètica, per si sola no podia explicar la complexitat biològica de l'organisme, i que cal disposar d'informació no només sobre altres nivells moleculars com la proteòmica, la transcriptòmica, la metabolòmica , epigenòmica, exposòmica…, sinó també sobre la seva interacció amb factors mediambientals, estils de vida, dades demogràfiques, dades de malalties actuals i prèvies, i altres antecedents, per assolir una visió holística i detallada de l'individu. Això és en definitiva la Medicina Personalitzada de Precisió, nova manera de fer medicina i que suposa un canvi de paradigma. Parlem amb la Dra. Carmen Ayuso, Cap del Departament de Genètica de l'Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz i Directora Científica de l'Institut de Recerca Sanitària de la mateixa Fundació. Com afecta la nostra salut cardiovascular el consum de carn vermella i carns processades? Han estat publicats els resultats d'un estudi realitzat per l'Hospital General de Massachusetts, als EUA, per determinar la incidència en la salut del consum de proteïnes d'origen animal en comparació amb les d'origen vegetal. Per a això, es van analitzar les dietes i la història clínica de 150.000 persones, que es van avaluar en períodes de 4 anys durant més de 30 anys. D'una banda, es va concloure que un increment del 10% en el consum de proteïnes d'origen animal va suposar un augment del 8% en el risc de mort per malaltia cardiovascular i un 2% de la mortalitat en general. Ho comentem amb el Dr. Rafel Guayta, Especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública. HM CINAC (Centre Integral de Neurociències AC) suposa l'aposta de HM Hospitals per oferir un programa que abasti tota l'àrea de les neurociències des d'un enfocament multidisciplinari destinat al millor diagnòstic i tractament de pacients amb patologia neurològica i neuropsiquiàtrica. Aquest centre monogràfic segueix les prioritats d'assistència transversal, integrada, especialitzada i consensuada, així com l'experiència positiva en resultats registrada aquests darrers anys. En el cas de l'HM CINAC, el centre ofereix una oferta completa per al diagnòstic i tractament de les malalties neurodegeneratives, neurofuncionals i psiquiàtriques, i compta amb l'última tecnologia en aquesta àrea i amb els millors professionals de les especialitats implicades. El Centre Integral en Neurociències HM CINAC Barcelona va iniciar el seu camí fa tres anys, especialitzant-se bàsicament en tres àrees: tractament dels tumors cerebrals, trastorns de la columna vertebral i problemes vasculars del sistema nerviós central. Carles Aguilar entrevista el Dr. Cristóbal Perla, Cap de Neurocirurgia de HM Nou Delfos de Barcelona.