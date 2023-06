EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 24/6/2023

Programa complet En Bones Mans, amb Carles Aguilar. La psoriasi afecta més d’un milió de persones a Espanya. Aquesta patologia crònica provoca un impacte profund en la vida dels pacients, físic i emocional, a causa de la manca de conscienciació i l'estigmatització social. La psoriasi es manifesta a través de la pell en forma de plaques rosades que piquen i es descamen. Carles Aguilar entrevista el Dr. Miquel Rivera, Dermatòleg de l'Hospital Universitari de Sabadell, Vicepresident de l'Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Vereneologia i Assessor mèdic d'Acció Psoriasi. No dormir prou pot afectar totes les àrees de la vida i causar problemes de salut. Apreneu com formar hàbits saludables a l'hora de ficar-se al llit per ajudar-lo a dormir bé a la nit a mesura que envelleix. La falta contínua de son o el somni de mala qualitat augmenta el risc de tenir problemes de salut, com ara malalties cardiovasculars, pressió arterial alta, diabetis, depressió i obesitat. Aquests problemes també estan vinculats a manca de memòria, oblits i més caigudes o accidents. Ho comenta el Dr. Rafel Guayta, Especialista en Medicina Preventiva i salut Pública. L'Ozonoteràpia, per les seves propietats antiinflamatòries, analgèsiques i reparadores, constitueix un recurs terapèutic ideal per a l'artrosi ja que es pot utilitzar per períodes prolongats amb resultats excel·lents, sense generar efectes tòxics col·laterals fins i tot en persones d'edat molt avançada. Ens ho explica el Dr. Humberto Loscertales, Director de Medicentre La síndrome metabòlica és un grup de trastorns que es presenten alhora i augmenten el risc de malaltia cardíaca, accident cerebrovascular i diabetis tipus 2. Aquests trastorns inclouen augment de la pressió arterial, nivells alts de sucre a la sang, excés de greix corporal al voltant de la cintura i nivells anormals de colesterol o triglicèrids. Ho comenta el Dr. José Abellán, Director de la Càtedra de Risc Cardiovascular de la Universitat Catòlica de Múrcia i President de la Societat Murciana d'Hipertensió Arterial i Risc Cardiovascular. La Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM) i la companyia biofarmacèutica MSD han reunit a Barcelona diferents experts en Oncologia, així com representants de l'administració pública per abordar i desenvolupar diferents aspectes quant a entendre el càncer al seu estadi precoç. Al seminari s'han abordat qüestions com els reptes futurs del cribratge del càncer, càncer en estadi localitzat: implicacions en diagnòstic i abordatge multidisciplinari, experiència en el maneig del pacient amb melanoma en estadis de càncer localitzat, neoadjuvància i adjuvància, etc. Carles Aguilar entrevista Lourdes López Bravo, directora executiva de Recerca Clínica de MSD Espanya. L'esquizofrènia és una malaltia mental greu que afecta la manera com una persona pensa, sent i es comporta. Les persones amb esquizofrènia poden semblar com si haguessin perdut el contacte amb la realitat, cosa que pot ser angoixant per a elles, els seus familiars i amics. Els símptomes de l'esquizofrènia poden dificultar la participació en les activitats quotidianes o habituals, però hi ha tractaments eficaços. És important reconèixer els símptomes de l'esquizofrènia i buscar ajuda com més aviat millor. En general, les persones amb esquizofrènia són diagnosticades entre els 16 i els 30 anys després d'un primer episodi de psicosi. Començar el tractament com més aviat millor després d'aquest primer episodi és un pas important cap a la recuperació. Els símptomes de l'esquizofrènia poden ser diferents entre una persona i una altra, però generalment es divideixen en tres categories principals: psicòtics, negatius i cognitius. Carles Aguilar parla amb Dra. Anna Mané, Psiquiatre de l'Hospital del Mar de Barcelona i col·laboradora de Neuraxpharm.