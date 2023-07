EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 23/7/2023

Programa complet En Bones Mans, amb Carles Aguilar. La Hiperplàsia Benigna de Pròstata és causa número u de visites a l'uròleg en pacients homes, afectant el 50% dels més grans de 50 anys i el 80% dels més grans de 80 a Espanya. Es tracta d'un excessiu creixement benigne del teixit prostàtic que dóna lloc a un engrandiment de la pròstata i acaba estrenyent el diàmetre de la uretra. Com a conseqüència, aquests pacients presenten una sèrie de símptomes del tracte urinari inferior, com ara urgència a l'hora d'anar al bany, una disminució de la potència del raig urinari i problemes d'ompliment i buidatge de la bufeta. Com a resultat, la qualitat de vida d'aquest pacient es veu severament afectada. Carles Aguilar parla amb el Dr. Valentí Tubau, Uròleg, Cap Clínic de l'Hospital Son Espases de Palma de Mallorca i Cap de Servei d'Urologia de Juaneda Hospitals. El sedentarisme, la inestabilitat i els medicaments per tractar l'insomni, l'ansietat o la hipertensió poden fer més propenses a la gent gran a caure i patir lesions que s'agreugen si concorren amb la pèrdua de massa muscular, òssia o osteoporosi. Entre el 30% i el 50% de les caigudes desencadenen una fractura i aquestes fractures en ancians amb osteoporosi comporten altes taxes de morbimortalitat, dependència i discapacitat. La majoria d'aquestes fractures es produeixen en persones grans i amb més freqüència quan s'envelleix, per la qual cosa la recuperació cada cop serà més lenta i pot provocar fins i tot seqüeles com l'augment de la dependència funcional en disminuir l'autonomia de la marxa dels pacients, requerint ajudes per a la deambulació, sobretot quan la fractura té lloc als malucs. Parlem amb el Dr. Ricardo Larraínzar, Cap de Servei Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de l'Hospital Universitari Infanta Leonor i Professor Associat Cirurgia de la Facultat Medicina de la Universitat Complutense de Madrid. La Intel·ligència Artificial es converteix en un gran aliat per conèixer i combatre la Violència de Gènere. La gelosia, els problemes de parella i l'alcohol són a l'origen de la majoria dels casos de violència contra les dones, on el grup de població més gran se situa entre els 18 i 30 anys, segons un estudi realitzat l'empresa AIS Group, especialista en l'aplicació de tècniques d'intel·ligència artificial, en col·laboració amb un grup de forenses de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i L'Hospitalet. L'estudi s'ha realitzat a partir de dades recollides per l'equip forense durant 8 anys sobre les víctimes explorades a l'Hospitalet de Llobregat: Un total de 1.622 casos de dones víctimes de violència de gènere. El primer objectiu d'aquesta col·laboració era comprovar quin punt podria tenir la intel·ligència artificial i l'analítica avançada en el camp de la lluita contra la violència de gènere. Això va derivar en tres línies principals. La primera, la creació d'un protocol de recollida d'informació per poder reunir dades amb criteris homogenis per treballar. La segona, el desenvolupament d’una escala de gravetat de lesions més detallada que permeti consideracions no subjectes a subjectivitat i de pas, faciliti el diàleg entre forenses i jutges en aquests termes. La tercera, la construcció d'un model d'intel·ligència artificial que calcula la probabilitat de reentrada d'una víctima per un nou episodi de violència, cosa que es coneix com a revictimització. Carles Aguilar parla amb Nausica Trias, Directora General d'AIS Group Què és un antioxidant i com pot reduir el risc cardiovascular? Un antioxidant és una substància que pot prevenir o retardar el dany cel·lular causat pels radicals lliures. Els radicals lliures són molècules inestables que poden danyar les cèl·lules i contribuir al desenvolupament de malalties cardiovasculars. Els antioxidants poden ajudar a reduir el risc cardiovascular en protegir les cèl·lules del dany oxidatiu. Ho comenta el Dr. José Abellán, Director de la Càtedra de Risc Cardiovascular de la Universitat Catòlica de Múrcia i President de la Societat Murciana d'Hipertensió Arterial i Risc Cardiovascular. L'època estival coincideix amb un augment de la contractació de serveis relacionats amb les vacances i els viatges i, per tant, són més habituals les incidències relacionades amb el transport aeri o els allotjaments turístics, per exemple. L’Agència Catalana del Consum ofereix informació i assessorament a les persones consumidores pel que fa als seus drets i, davant de qualsevol controvèrsia, ofereix mecanismes extrajudicials, voluntaris i gratuïts, com la mediació i l'arbitratge de consum, per ajudar a resoldre’ls. En parlem amb la seva subdirectora, Marta Rovira. De ben segur, tothom ha rebut en alguna ocasió trucades d’empreses amb ofertes aparentment molt beneficioses: des d’una millora de la nostra tarifa fins a un canvi de companyia. Ara, d'acord amb la nova Llei General de Telecomunicacions, entra en vigor la prohibició de fer aquestes trucades amb finalitats comercials si abans la persona destinatària no ha donat el seu consentiment per rebre-les. Per conèixer una mica més quin són els nostres drets en aquest cas, en parlem amb el subdirector de l'Agència Catalana del Consum, Albert Orts.