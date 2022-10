En Bones Mans 23/10/2022

EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

Programa complet En Bones Mans, amb Carles Aguilar. En el programa d’avui tractem sobre un tema que ens afecta a tots: la cura de la nostra salut i l’atenció primària o com diem col·loquialment l’ambulatori. Darrerament surten veus a diferents mitjans de comunicació i també a nivell social que mostren el descontent dels sanitaris i personal de l'atenció primària. És per això que des de el Fòrum Català de l’Atenció Primària van demanar al Departament de Salut de trobar punts en comú per conèixer quines són les reivindicacions que demanen des de l’AP. I es aquí on entra la Societat Catalana de Mediació en Salut amb un projecte original i innovador que s'ha dut a terme durant aquest any 2022 i del que avui parlem. Ens ho explica la Maite Matas, Infermera, Mediadora i Coordinadora de mediadors de la Societat catalana de Mediació en Salut. Parlem de la insuficiència cardíaca, una malaltia crònica i progressiva del cor que impedeix que aquest tingui capacitat suficient per bombar sang. Tot i que es pot manifestar a qualsevol edat, amb cada dècada que sumem es dobla la seva presència entre la població. Com en altres països desenvolupats, la insuficiència cardíaca és la primera causa d'hospitalització en més de 65 anys i suposa, aproximadament, el 5% de totes les hospitalitzacions. Tristament, el diagnòstic d'insuficiència cardíaca porta una alta mortalitat associat i cada any gairebé 20.000 persones moren per aquesta patologia a Espanya. Sense tractament, el pronòstic de la insuficiència cardíaca és pitjor que el de molts càncers. Carles Aguilar parla amb la Dra. Marta Cobo, Adjunt de Cardiologia en l’Hospital Puerta de Hierro Majadahonda. L’artrosi, depenent de la zona afectada, en graus més avançats, es converteix en una malaltia discapacitant, que impedeix al pacient una activitat quotidiana normal, el simple fet d’aixecar-se del seient i començar a caminar pot arribar a ser molt dolorós, baixar escales augmenta la intensitat del dolor i després d’un exercici moderat o un lleuger passeig es tradueix en inflamació en les articulacions que pateixen artrosi. Un dels últims avenços en el tractament del dolor articular és la medicina regenerativa. Ens ho explica el Dr. Humberto Loscertales, Director de Medicentre. El Servei Mancomunat d’Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular dels hospitals de Sant Pau i Dos de Maig és pioner a Catalunya en utilitzar una tècnica endovascular mínimament invasiva per al tractament quirúrgic de les varius. Les elimina amb un adhesiu mèdic que permet tractar-les en qualsevol època de l’any, de forma ambulatòria i pràcticament sense dolor, amb excel·lents resultats i sense necessitat de mitges elàstiques de compressió ni de baixa laboral. Aquesta tècnica es pot utilitzar en aquelles varius produïdes per insuficiència vascular de la vena safena interna -que va des de la cara interna del turmell fins a l’engonal- o de la vena safena externa -que va des de la cara externa del turmell fins al buit de darrere del genoll-2, 3 responsables de més del 75% de les varius quirúrgiques. L’adhesiu que es fa servir és mèdic biològic, el cianoacrilat, àmpliament utilitzat en altres especialitats mèdiques, per al tractament de les malformacions arteriovenoses, de les varius gàstriques, o també en oftalmologia per altres indicacions, per exemple. Carles Aguilar entrevista a la Dra. Maria Dolores Lloret, Coordinadora de Cirurgia Vascular del Servei Mancomunat d’Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular dels Hospitals de Sant Pau i Dos de Maig. Els reptes clau en càncer de mama: generació de coneixement nou, diagnòstic precoç, equips multidisciplinaris amb teràpies punteres i acompanyament a les pacients. El desenvolupament de noves tècniques i les característiques biològiques particulars d’aquest càncer han permès oferir teràpies d’alta precisió i qualitat, amb una durada més curta, una eficàcia superior i menys efectes secundaris. Recentment s’ha celebrat el Dia Mundial contra el Càncer de Mama, i alguns reptes clau segons els professionals de Sant Pau són: generar coneixement nou sobre la malaltia, un diagnòstic el més precoç possible amb cribratge i estudis genètics per millorar el pronòstic i la supervivència, l’abordatge multidisciplinari des de diversos Serveis assistencials, els tractaments d’alta precisió i qualitat per aconseguir una major eficàcia i menys efectes secundaris, i l’acompanyament a les pacients durant tot el procés de la malaltia. Avui, segons la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica (SEOM), 1 de cada 8 dones tindrà un càncer de mama en algun moment de la seva vida i la supervivència al cap de cinc anys és del 89,2%. Carles Aguilar parla amb la Dra. Ariadna Tibau, Oncòloga de Sant Pau i Membre del Consell Assessor del Pla Director d’Oncologia.