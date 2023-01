EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 22/1/2023

Programa complet En Bones Mans, amb Carles Aguilar. El desenvolupament de nous i diferents sistemes de guiatge en les tècniques de termoablació permeten el tractament radiològic de tumors amb resultats similars a la resecció quirúrgica, especialment en lesions amb mides per sota de 3 cm. L'ús de tècniques de termoablació suposa menor morbimortalitat per al pacient, encara que els resultats depenen del tipus de tumor, la localització i la tècnica utilitzada. La termoablació és un grup de tècniques que destrueixen lesions tumorals mitjançant calor (radiofreqüència, microones i làser) o fred (crioablació) guiades per tècniques d'imatge com l'ecografia i la tomografia computaritzada (TC) de manera més freqüent. Carles Aguilar parla amb el Dr. Juan José Espejo, Especialista de la Secció de Radiologia Vascular i Intervencionista (SERVEI) de la Societat Espanyola de Radiologia Mèdica (SERAM). Espanya és el tercer país de la UE amb més casos notificats de la malaltia que causa el bacteri, Listeria onocytogenes, molt comú i que suporta la manca d'oxigen i temperatures de congelació. No gaire coneguda per al gran públic —provoca un degoteig constant de casos més que grans brots—, la Listeria onocytogenes s'ha consolidat en l'última dècada com el perill més gran de les cuines europees, un patogen gairebé innocu per a la majoria de persones sanes, però que pot ser letal per a nadons en gestació i persones amb el sistema immunològic debilitat. A Espanya, la mitjana de morts a l'any per aquesta causa ha pujat a 70 des del 2009. Ens ho explica el Dr. Josep Just, Digestòleg i Assessor Mèdic del programa. Què hi ha de cert en la creença que la cafeïna augmenta la tensió arterial? En aquest sentit, s'han realitzat diversos estudis intentant demostrar la veritable influència de la seva substància activa, la cafeïna, sobre la tensió arterial. En una metaanàlisi –anàlisi epidemiològica de qualitat que intenta analitzar els diferents resultats de molts estudis– es va concloure que, en efecte, la cafeïna pot causar un petit increment transitori de la pressió arterial. No obstant això, consums moderats no es van associar a més risc de patir hipertensió. Ens ho comenta el Dr. José Abellán Alemán, Director de la Càtedra de Risc Cardiovascular de la Universitat Catòlica de Múrcia i President de la Societat Murciana d'Hipertensió Arterial i Risc Cardiovascular. Les reunions familiars i les celebracions, fins i tot el vestuari per acudir-hi, són alguns dels factors que augmenten l'estrès i l'ansietat a les persones amb algun tipus de trastorn de conducta alimentària (TCA). Es calcula que 400.000 persones pateixen algun trastorn de conducta alimentària, especialment dones joves d'entre 12 i 24 anys, encara que cada cop afecta més homes. Segons dades recents de l'Associació Espanyola per a l'Estudi dels Trastorns de la Conducta Alimentària (AETCA), a Espanya hi ha unes 400.000 persones que pateixen algun trastorn relacionat amb l'alimentació. D'aquestes, 300.000 són joves d'entre 12 i 24 anys, sent la tercera causa de malaltia crònica a l'adolescència. En aquest sentit, la Societat Espanyola de Metges Generals i de Família advertia recentment que els TCA afecten un de cada 20 adolescents a Espanya. Parlem amb el Dr. Ricardo Guinea, Director del centre Mentalia Ciutat Universitària i Metge Psicoterapeuta. Hi ha diversos estudis que mostren que la ingesta elevada de verdures i fruites disminueix el risc de patir càncer. Aquest efecte s’observa en estudis epidemiològics, on l’alt consum d’aquests aliments produeix una disminució dels càncers de pulmó, d’estómac i de còlon i recte. Ens ho explica el Dr. Rafel Guayta, especialista en medicina preventiva i salut Pública. La Medicina Regenerativa inclou una sèrie de teràpies que busquen la regeneració dels teixits i òrgans. La Medicina Regenerativa és un camp ampli que inclou la investigació sobre l'autocuració, és a dir, en què el cos utilitza els seus sistemes propis, de vegades amb ajuda de materials biològics per recrear cèl·lules i reconstruir teixits i òrgans. A diferència de molts tractaments tradicionals, alguns d'alt cost, amb efectes secundaris, que no es dirigeixen a les causes sinó als símptomes, la teràpia cel·lular ha tingut respostes molt positives, especialment per al tractament de l'artrosi. Parlem amb el Dr. Humberto Loscertales, Director de Medicentre.