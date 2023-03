EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 19/3/2023

Programa complet En Bones Mans, amb Carles Aguilar. La Càtedra de Medicina Personalitzada de Precisió Universitat Autònoma de Madrid-Fundación Instituto Roche ha organitzat el Seminari per a parlamentaris ‘Medicina Personalitzada de Precisió: Medicina del futur o Medicina del present?’. Aquest seminari cerca ser un punt de trobada per fomentar el diàleg i la col·laboració entre la comunitat científica i els representants parlamentaris i contribuir a aprofundir en el coneixement dels beneficis de la Medicina Personalitzada de Precisió per als pacients en particular i la societat en general. El diàleg entre polítics i científics sempre és necessari per poder planificar les polítiques sanitàries del futur d'una manera ordenada i consensuada. Carles Aguilar parla amb el Dr. Ramón Colomer, Director de la Càtedra Universitat Autònoma de Madrid-Fundació Institut Roche en Medicina Personalitzada de Precisió. La Medalla Josep Trueta va ser creada pel decret 310/1997, de 9 de desembre (DOGC núm. 2578, de 13.2.1998), amb la finalitat d'honrar les persones i les entitats que hagin destacat de manera significativa pels serveis prestats amb vistes al progrés i la millora de la sanitat. En el nostre espai dedicat a la salut parlem des del vessant de la mediació i els beneficis que aquesta tècnica te per resoldre els possibles conflictes que es presentin en l’àmbit de la salut i el sistema sanitari. Ho fem tot parlant sobre la Societat Catalana de Mediació i Salut que ha obtingut el reconeixement del Govern de la Generalitat de Catalunya a partir de l’atorgament de les Medalles Josep Trueta al mèrit sanitari que a les entitats se’ls dona en forma de placa commemorativa. Per això tenim amb nosaltres al seu president Carles García Roqueta i a la Carme Sabater, Vicepresidenta i fundadora de la Societat que ens expliquen quins són els aspectes que han considerat per fer aquest atorgament a l’entitat. L'artrosi, depenent de la zona afectada, en graus més avançats, es converteix en una malaltia discapacitant, que impedeix al pacient una activitat quotidiana normal, el simple fet d'aixecar-se el seient i començar a caminar pot arribar a ser molt dolorós, baixar escales augmenta la intensitat del dolor i després d'un exercici moderat o un lleuger passeig es tradueix en inflamació en les articulacions que pateixen artrosi. Un dels últims avenços en el tractament del dolor articular és la medicina regenerativa. Ens ho explica el Dr. Humberto Loscertales, Director de Medicentre. El Dr. José Abellán, Director de la Càtedra de Risc Cardiovascular de la Universitat Catòlica de Múrcia i President de la Societat Murciana d'Hipertensió Arterial i Risc Cardiovascular alerta de la relació existent entre l'estrès emocional i el desenvolupament d'una malaltia cardiovascular. La situació actual afavoreix l'aparició d'aquest estrès que repercuteix negativament en el manteniment d'una vida més o menys ordenada basada en hàbits saludables amb constància. Això fa que, quan els nivells d'estrès són alts, apareguin mals hàbits alimentaris, una disminució en l'activitat física i un descans nocturn escàs, afavorint, així, l'aparició dels factors de risc de les malalties cardiovasculars. Cosa que cal tenir molt en compte, ja que les malalties cardiovasculars suposen la primera causa de mort als països desenvolupats. L'obesitat és actualment una malaltia molt prevalent, amb tendència epidèmica, d'etiologia multifactorial i en alguns casos molt complexa. L'obesitat és causa de múltiples complicacions metabòliques ben conegudes; així, el sobrepès i l'obesitat constitueixen un dels principals factors de risc per patir malaltia cardiovascular. Igualment, l'obesitat és un factor de risc d'insuficiència cardíaca i pot duplicar el risc de desenvolupar-la. Alguns estudis mostren que el risc d'insuficiència cardíaca s'incrementa un 5% en homes i un 7% en dones per cada punt d'increment en l'índex de massa corporal. Tanmateix, diagnosticar aquesta malaltia en el pacient amb obesitat és un repte important perquè el seu símptoma principal, que és la intolerància a l'esforç, se sol atribuir a la pròpia obesitat en lloc de la insuficiència cardíaca. Amb l'objectiu de facilitar el diagnòstic precoç de la insuficiència cardíaca i el seu maneig en el pacient amb obesitat, la Societat Espanyola de Cardiologia (SEC) i la Societat Espanyola d'Endocrinologia i Nutrició (SEEN) han elaborat un document de consens sota el títol ' Detecció i maneig de la insuficiència cardíaca en el pacient amb obesitat'. Carles Aguilar entrevista la Dra. Irene Bretón, Presidenta de la Fundació de la Societat Espanyola d'Endocrinologia i Nutrició (FSEEN) i Membre del Comitè Gestor de l'Àrea d'Obesitat de la SEEN.