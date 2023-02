EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 12/2/2023

Programa complet En Bones Mans, amb Carles Aguilar. Un grup d'investigadors espanyols han creat la primera tecnologia per prevenir molèsties visuals en pacients recentment implantats amb lent intraocular multifocal. Es tracta d'una innovadora tecnologia d'entrenament visual basada en la gamificació, que millora la quantitat i la qualitat de la visió en pacients operats de cataractes als quals se'ls ha implantat una lent intraocular multifocal i afavoreix la neuroadaptació, prevenint la potencial intolerància a la multifocalitat. Carles Aguilar parla amb Miguel Maldonado, Catedràtic d'Oftalmologia (Universitat de Valladolid) Director de l'Institut Universitari d'Oftalmobiologia Aplicada. El Dr. Rafel Guayta, Especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública ens explica per què menjar menys perllonga la vida. Una dieta amb restricció calòrica, però amb els nutrients essencials que necessita l’organisme, redueix l’estrès oxidatiu i retarda l’envelliment, el deteriorament físic i mental. També afavoreix una disminució del risc cardiovascular i també ens parla de que tot i que la dieta i l'exercici poden associar-se a un descens del pes corporal (greix corporal), l'exercici s'associa a més a més a una modificació molt favorable dels perfils de reg cardiometabòlic. Per això, hi ha unanimitat a l'hora d'afrontar els casos de sobrepès i obesitat, en la inclusió sempre d'un programa d'exercici, que, menys eficaç per a la pèrdua de greix corporal, complementa de manera molt saludable les dietes equilibrades. Els espais físics que un pacient recorre en un hospital poden ser vitals a l'hora d'afavorir-ne la recuperació. El disseny d'un hospital pot reduir l'estrès i l'ansietat, reduir la pressió arterial, millorar els tractaments post-operatoris, reduir la necessitat de medicaments per al dolor i escurçar les estades hospitalàries. Un dels punts clau dels espais que recorre un pacient és la vostra habitació. Especialment, si es tracta d'un pacient de mitja estada, com és el cas de la tipologia de pacients que acull el Nou Hospital Evangèlic (Nhe). Per això, el nou edifici del Nhe que s'inaugurarà a mitjans del 2023 comptarà amb un model d'habitació doble disruptiu que suposarà una millora tangible a l'experiència del pacient. Aquesta habitació, anomenada "Habitació Empàtica", és fruit d'un estudi minuciós elaborat durant tres anys i dut a terme de forma conjunta entre l'estudi d'arquitectura PMMT, pacients, famílies, professionals de l'hospital actual i The Care Lab. Carles Aguilar entrevista a Reyes Gualda, Directora del Nou Hospital Evangèlic i Patricio Martínez, Codirector de PMMT Arquitectura El risc cardiovascular és la probabilitat que té un individu de patir una d'aquestes malalties dins un termini de temps determinat i això dependrà fonamentalment del nombre de factors de risc que estiguin presents en un individu. Els factors de risc per a la salut són, com ara: la mala alimentació, greixos elevats en sang (colesterol i triglicèrids), sobrepès i obesitat, consum nociu d'alcohol, l'hàbit de fumar i l'exposició al fum del tabac... Ens ho explica el Dr. José Abellán, Director de la Càtedra de Risc Cardiovascular de la Universitat Catòlica de Múrcia i President de la Societat Murciana d'Hipertensió Arterial i Risc Cardiovascular. La depressió, l'estrès i l'ansietat poden condicionar el procés de gestació i l'èxit de l'embaràs aconseguit de manera espontània o mitjançant tècniques de reproducció assistida. I és que les expectatives, la pressió de l'entorn o el sentiment de frustració poden derivar en reaccions fisiològiques que afectin el funcionament normal del sistema reproductiu. El 2020 Espanya encapçalava el consum mundial d'ansiolítics, hipnòtics i sedants1. En aquesta línia, el Ministeri de Sanitat ha informat d'un augment en la prescripció d'ansiolítics i depressius al país durant l'any 20212. Per evitar alteracions durant la gestació i potencials recaigudes per a la gestant, els professionals sanitaris han d'avaluar de manera personalitzada com pot afectar el consum d’aquest tipus de fàrmacs a les dones. Els especialistes recorden que alguns poden repercutir en el creixement i la salut del fetus, però posen èmfasi que també cal valorar el possible impacte en la salut de la mare abans de retirar o modificar un tractament. Carles Aguilar entrevista Begoña Ramos, Psicòloga especialista en fertilitat i el Dr. Joaquín Llàcer, Director mèdic de Clíniques Ginefiv.