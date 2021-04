EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 11/04/2021

Podcast complet de el programa "En Bones Mans, amb Carles Aguilar". Coincidint amb el Dia Mundial per la conscienciació de l'epilèpsia s'ha presentat la primera aplicació dissenyada per professionals de la salut amb l'objectiu de millorar la gestió de la patologia. 6 de cada 10 pacients amb epilepsia no van poder contactar amb seu neuròleg durant el confinament. Ens ho explica Luis Poveda, del Departament de Màrqueting de Neuraxpharm. Els rumors generats per grups de negacionistes i reticents a la vacunació no paren de créixer en xarxes socials, sent necessària una acció coordinada davant d'ells. Un estudi recent adverteix que els rumors de les vacunes de la Covid 19 deriven en menors cobertures vacunals. Parlem del tema amb Carlos Mateos, Coordinador de Salud sin Bulos i Co-Portaveu de l'Alianza contra los Bulos en Vacunas. Catalunya reuneix totes les condicions per convertir-se en el pròxim hub europeu de Digital Health: Compta amb quatre dels deu millors hospitals d'Espanya, és el punt de confluència de grans actors de el sector i ja ha creat més de 1.500 startups incloent tots els sectors. The Collider, el programa d'innovació de Mobile World Capital Barcelona (MW Capital), ha presentat un informe sobre salut digital, que assenyala els reptes que genera la incorporació de la tecnologia a l'àmbit de la salut. L'estudi també apunta a la transferència tecnològica com una de les vies per desbloquejar tot el potencial de Digital Health, un sector estratègic per a Espanya i, concretament, per a Catalunya i Barcelona. Parlem amb l'Oscar Sala, Director de el Programa Collider d'Innovació i Transferència Tecnològica de Mobile World Capital. La fertilitat d'una persona no només està determinada per la genètica pròpia de cadascun, sinó també per aspectes no biològics com l'ambient i l'estil de vida. Per això, la relació entre alcohol i fertilitat existeix, i és un dels factors que pot afectar la capacitat de tenir un fill de forma natural. Ens ho comenta el Dr. Rafel Guayta, Assessor Mèdic d'En Bones Mans. En els minuts d’Angelini Pharma Espanya parlem de les malalties infeccioses. En l'època COVID s'ha parlat molt d’infectologia, però aquesta especialitat va molt més enllà del coronavirus. Per tant, l’abordem en profunditat. L'especialista en infectologia no només tracta al pacient amb Covid 19. El seu treball va més enllà i tracta a pacients amb infeccions greus (víriques, bacterianes, fúngiques) que precisen ingrés hospitalari. Moltes d'aquestes infeccions requereixen tractaments llargs i seguiment mèdic. El Dr. Juan Pablo Horcajada ens explica com s'han organitzat els serveis de malalties infeccioses pel maneig dels pacients amb infeccions greus (Covid i No-Covid) durant la pandèmia. No oblidem parlar de les infeccions bacterianes greus i de com ha canviat el maneig del pacient amb infeccions bacterianes durant la pandèmia. Cloguem parlant de l'ús racional d'antibiòtics en pacients Covid 19 per prevenir el desenvolupament de resistències i de si l'ús excessiu o inadequat de tractaments antibiòtics en el context de pandèmia podrien facilitar el desenvolupament de bacteris resistents. Carles Aguilar parla amb el Dr. Juan Pablo Horcajada, Cap de Servei de Malalties Infeccioses i Coordinador Covid de l'Hospital de la Mar de Barcelona.