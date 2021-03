En Bones Mans 07/03/2021

Comencem parlant de la Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental i solidària formada per un col·lectiu de persones individuals i un conjunt d’entitats que hi donen suport. A les persones i organitzacions que formem part de la Plataforma els uneix la preocupació per l’evolució del nostre sistema fiscal, cada vegada més regressiu i injust, i el model de societat que se’n deriva. En Xavier Martínez, membre de la Plataforma ens explica el decàleg que recentment han publicat.

El tractament del Parkinson ha de tenir en compte els seus símptomes no motors, com la demència o problemes de son. En el passat, els símptomes no motors del Parkinson solien passar desapercebuts al no associar-se tan clarament a la malaltia. Un reconeixement correcte dels símptomes permet un adequat diagnòstic diferencial de la malaltia de Parkinson. Carles Aguilar parla amb el Dr. Javier Pagonabarraga, Neuròleg de la Unitat de Trastorns del Moviment del Hospital de Sant Pau de Barcelona.

L'artrosi, depenent de la zona afectada, en graus més avançats, es converteix en una malaltia discapacitant, que impedeix al pacient una activitat quotidiana normal, el simple fet d'aixecar-se el seient i començar a caminar pot arribar a ser molt dolorós, baixar escales augmenta la intensitat del dolor i després d'un exercici moderat o un lleuger passeig es tradueix en inflamació en les articulacions que pateixen artrosi. Un dels últims avenços en el tractament del dolor articular és la medicina regenerativa. Ens ho explica el Dr. Humberto Loscertales, Director de Medicentre.

Per finalitzar, dediquem el nostre temps a parlar sobre la cirurgia oral i maxil·lofacial, disciplina de la medicina oral en la qual es diagnostiquen i tracten una àmplia gamma de trastorns que afecten el complex facial i a l'esquelet, incloent els maxil·lars i la cavitat oral. Podem dir que es tracta de resoldre els problemes de salut i patologies de la boca a través, en funció de cada cas, de la cirurgia. Amb el Dr. Javier González Lagunas, Cap del Servei de Cirurgia Oral i Maxil·lofacial de l'Hospital Quirónsalud abordem 3 entitats com la síndrome de dolor miofascial (SDM) és una síndrome regional de dolor muscular caracteritzat per la presència de punts gallet (punts dolorosos) en un o més músculs.

El bruxisme, també conegut com la malaltia silenciosa, és una patologia que pateix aproximadament un 70% de la població a Espanya i que consisteix a estrènyer de forma inconscient la mandíbula i cruixir les dents, produint el desgast dels mateixos i la hipertròfia de masseters, un múscul mastegador que està als costats de la mandíbula. Las principals causes de la hipertròfia del masseter són per bruxisme i per l'estrès.