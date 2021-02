Salut cita a fer-se test d’antígens persones que encara no han rebut la notificació per ser membre d’una mesa

Us ho hem explicat a La Ciutat: el desgavell que hi ha pel que fa les citacions de les meses electorals i les citacions pels tests d’antígens que s’han de fer dels membres d’aquestes meses. Resulta que persones que no han estat cridades a estar a una mesa electoral, estan rebent citacions dels seus Centres d’Atenció Primària per fer-se un test d’antígens perquè el seu nom figura en la llista de persones seleccionades per estar a diumenge a una mesa electoral.

Es el cas de l’Eduard, per exemple, que ahir va saber que havia d’estar a una mesa electoral amb la trucada del CAP. O el de la Montse, ella sí que va rebre la notificació conforme havia de formar part d’una mesa electoral però té 62 anys i conviu amb un malalt crònic per tant va presentar al·legacions a la Junta Electoral per no haver d’anar a una mesa. Tot i així, abans de rebre la resolució de la Junta, ha rebut també la trucada del CAP per fer-se el test d’antígens. Són només dos exemples de diferents situacions que ens esteu fent arribar i que mostren el desgavell que hi ha amb tot plegat.

La veritat és que ens ha costat trobar una resposta a aquesta situació perquè els diferents estaments responsables de tot el procés es van passant la pilota els uns als altres. Hem parlat amb la Junta Electoral que ens remetia a l’Ajuntament de Barcelona que és qui fa els sortejos per a les meses electorals. L’Ajuntament en un primer moment ens remetia al departament de Salut perquè no entenien com era possible que els llistats de membres de meses es notifiquessin abans a Salut que als propis afectats. I Salut passava la patata calenta de nou als responsables del sorteig de meses i de la seva notificació és a dir, de nou, l’Ajuntament i la Junta Electoral.

Finalment qui ens ha donat resposta ha estat el consistori de Barcelona. Ens diuen que la Generalitat els va demanar la setmana passada les dades dels titulars i primers suplents de les meses per tal de creuar el llistat amb la seva base de dades del CatSalut i tenir temps de fer les trucades per citar-los a tots a fer-se el test d’antígens.

Per tant, els llistats es van passar abans que es resolguessin les al·legacions, o fins i tot es pesessin les dades de persones a les que ha estat impossible donar en mà la notificació electoral i, per tant, el ciutadà desconegui que havia de ser membre d’una mesa.

És a dir, que efectivament s’està citant a persones a fer-se testos d’antígens que, no necessàriament hauran d’acabar estant diumenge a una mesa electoral.