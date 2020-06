El socorrisme a les platges afronta un estiu del tot inusual. Com seran, com són, aquestes platges de la nova normalitat i com serà el socorrisme, on el contacte físic no és que sigui necessari, sinó que és imprescindible. Oriol Canals, el director de Proactiva Serveis Aquàtics, l’empresa encarregada de proveir el servei de socorristes a gran part de les platges catalanes, ha dit a La Ciutat que aquest cap de setmana serà la prova de foc per saber si les mesures de seguretat es poden complir a les platges.

D’altra banda, un altre sector que notarà la reobertura del litoral pel bany recreatiu són les guinguetes que ja fa dues setmanes que estan obertes amb el pas a la fase 1 de tota l’àrea metropolitana.

Es calcula que una de cada quatre guinguetes ha tirat la tovallola i ha decidit no obrir aquest estiu perquè no els surt a compte. La crisi del coronavirus, que obliga a limitar la capacitat dels espais, afegida als cànons i taxes que s’han de pagar per avançat han portat a molts responsables a donar la temporada per perduda. En el cas de Barcelona ciutat, per exemple, un acord entre el Gremi de Restauració i l’Ajuntament permet obrir els xiringuitos amb unes terrasses més grans i amb una reducció dels impostos. Roger Pallarols, president del gremi de Restauració, ha afirmat a La Ciutat amb Mònica Günther que es sent satisfet amb l’acord assolit amb l’Ajuntament que representa un punt d’inflexió pel que fa un model de platges que ja era agònic abans de l’arribada del coronavirus.