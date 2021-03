L’aigua, un bé essencial i indispensable en temps de pandèmia

Avui, 22 de març, es celebra el dia Mundial de l’Aigua. Enguany aquest dia porta el lema “el valor de l’aigua”. Des d’un punt de vista social, per a les persones, l'aigua és un bé essencial per a tothom. Cada regió del món té la seva particular manera d'entendre l'aigua, però totes reconeixen el seu valor i el lloc central que ocupa en les nostres vides, permetent-nos beure, cuinar, dutxar-nos, rentar els plats, regar, etc. Però l’aigua és també un impulsor del canvi, perquè permet el desenvolupament socioeconòmic d’un territori o d’una comunitat. Encara més en el context actual de crisi sanitària, l'accés a fonts d'aigua potable i serveis de sanejament per a tots i totes és de vital importància per a garantir la salut sanitària i la higiene, així com detenir la propagació del virus.

En parlem amb Maria Salamero, Directora de Relacions Institucionals, Acció Social i Sostenibilitat d’Aigües de Barcelona.