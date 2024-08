Josep Pons ha pentinat els caps més famosos del món

En Josep Pons porta pentinant caps des dels 13 anys, quan va començar a tallar cabells al saló del seu pare. Des de llavors no ha parat de fer de perruquer i s'ha convertit en un dels més populars de Catalunya. Per les seves mans hi han passat actors i actrius de Hollywood, futbolistes internacionals, presentadores de televisió i personatges de tota mena. La seva mare, peixatera, li va donar la visió de negoci i de do de gents.

El perruquer és una mica psicòleg

Els perruquers com en Josep Pons tenen anècdotes i històries per escriure un llibre. Les ha recollit mentre pentinava el cap de cada persona. Ha fet, d'alguna manera, de psicòleg des les persones que han entrat al seu saló. En Josep Pons ha treballat a TVE i TV3 i s'ha encarregat de deixar guapos Richard Gere, Rock Hudson o Elton John. Tot i això, assegura que ell no és mitòman.