Jaume Sanllorente: “La situació a la Índia és dantesca"

Els focus d’atenció d’aquest any de pandèmia han anat canviant d’ubicació en el mapamundi… a principis del 2020 tots miravem cap a la Xina amb el naixement de la pandèmia, després els ulls del món es van desplaçar a Europa, més tard a Estats Units… i ara, és la India la que centra l’atenció mundial per la onada descontrolada de contagis de covid que s’està patint en aquell país on el número de morts i diagnosticats de coronavirus creix sense aturador.

La Índia té 1.300 milions d’habitants, és la segona nació més poblada del món després de la Xina. I actualment, té la pandèmia desbocada: aquesta setmana el país ha superat el llindar de les dues centes mil víctimes mortals, per primera vegada s’han superat també els 3.000 morts en 24 hores i els contagis estan absolutament disparats, amb més de 300mil diaris. La comunitat internacional s’està mobilitzant per donar ajut a aquesta gran emergència humanitària mentre que els científics posen la crisi a la Índia com exemple de la importància d’accelerar la vacunació també als països en desenvolupament de cara a frenar la pandèmia a escala global.

Volem copsar com es viu aquesta delicada situació in situ, des de la Índia, així que des de La Ciutat creuem el món i marxem fins a Bombai, per parlar amb un barceloní que hi resideix. Parlem amb Jaume Sanllorente, fundador de l’ONG Sonrisas de Bombai.