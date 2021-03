Els promotors del concert al Sant Jordi reivindiquen que és un “primer test” cap a una certa normalitat

Al “Notícies Migdia” d’Onda Cero Catalunya hem parlat amb el director del Sónar, Ventura Barba, i el de The Project, Sergi Roselló. Tots formen part de la plataforma “Festivals per la cultura segura”. Ventura Barba ha explicat que és “una prova encaminada a que tota la societat poc a poc tornem a una certa normalitat; si va bé, això serà bo per a tota la societat i només per a la cultura”.

Concert amb totes les mesures de seguretat

Per acudir a la cita, aquest dissabte a partir de les 19h, tots els assistents s’han de fer un test d’antigen als 3 espais habilitats (Razzmatazz, Sala Apolo i Luz de Gas) i han de portar una mascareta FFPP2. “És segur al 99%, segons ens diuen els científics”, ha defensat Sergi Roselló, que també ha explicat que el Palau Sant Jordi s’ha dividit en 3 sectors estancs, amb zona d'aparcament, dues hores per accedir-hi i carpes habilitades per a qualsevol incidència.

El director del Sónar reconeix que ha estat un any “catastròfic i desolador” tot i que veu “un futur esperançador” amb proves com la del Sant Jordi i la campanya de vacunació. En aquesta línia, el director de The Project ha recordat que “empreses, autònoms i treballadors estaran dos exercicis seguits sense poder treballar, ja que aquest estiu “no serà com el 2019”. Després del concert de Love of Lesbian, serà el moment d’avaluar-lo i establir “un pla de represa” per al sector..