Els ingressats de covid a les UCI són més joves i s’agreugen més ràpid

El Govern es debat entre relaxar o no les restriccions, mentre la vacunació avança: gairebé el 23% de la població catalana ja ha rebut una primera dosi de la vacuna contra la covid i el 9% ja té la pauta completa.

El que també preocupa és la pressió a les UCI, que no baixa dels 500 pacients crítics. Avui, n’hi ha 507. Doncs bé, l’Hospital del Mar de Barcelona ha detectat que els pacients de covid empitjoren més ràpid del que ho feien abans: els pacients que acaben a crítics, passaven de mitjana una setmana a planta, ara aquesta tendència s’ha agreujat i els pacients arriben a la UCI als 3 o 4 dies després de l’ingrés. No només hi arriben més ràpid, sinó que n’hi arriben més, a intensius. Abans gairebé el 20% dels pacients acaben crítics, ara en són el 30%.