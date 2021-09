Fins a 252 litres per metre quadrat van caure ahir a Alcanar, gairebé la meitat del total que cau cada any al territori. El poble s'ha despertat avui amb un paissatge dantesc però amb la conciència de que ara toca recuperar-se. Des de l'ajuntament, l'alcalde, Joan Roig, demana suport al govern per fer front a les despeses que se'n derivaran d'aquests aiguats.