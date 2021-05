Covid persistent, la malaltia incompresa

Segons la OMS, de cada 10 persones que s’infecten de Covid, una continua tenint símptomes mesos després d’haver passat la fase aguda de la malaltia, el que es coneix com a Covid persistent. Es tracta de símptomes força incapacitants com fatiga, mareigs, dolors musculars, depressió, mal de cap, falta de concentració o de memòria, insomni, problemes dermatològics, alteracions en el gust i l’olfacte o molts altres símptomes, poc concrets, que es superposen i s’allarguen en el temps. I a tots aquests símptomes s’hi suma un estigma més: la incomprensió tant de l’entorn del pacient com, en alguns casos, del col·lectiu sanitari que es troba amb dificultats per respondre-hi.

Es calcula que al món hi ha més de 16 milions de persones amb covid persistent, 67.000 d’elles a Catalunya. Un col·lectiu que porta mesos denunciant la indefensió i la injustícia per la que estaven passant perquè, en un inici, ningú tenia resposta a aquesta condició derivada de la covid. Els malalts de covid persistent es van unir en un col·lectiu d’afectats per fer escoltar la seva veu que, consideraven, estava menystinguda pel sistema de salut. Poc a poc s’han anat fent passes per ajudar aquests pacients, l’Hospital Germans Trias i Pujol va obrir fa un any la Unitat de Covid Persistent, fa un parell de mesos el departament de Salut va presentar una guia clínica per identificar-ne els casos, i ara s’ha fet un pas més per impulsar la investigació i la recerca entorn aquesta malaltia, es tracta de la campanya “No t’ho inventes”, impulsada per la Fundació Lluita contra la sida i les Malalties infeccioses, l’IrsiCaixa i la iniciativa #JoEmCorono.